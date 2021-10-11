Yeni arter ile o bölgeden ulaşım 10 kilometre kısaldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde planlanan ulaşım yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Afşin’deki çalışma noktalarından biri daha tamamlandı. İlçenin Nadir ve Altaş mahallelerini birbirine bağlayan toplam uzunluğu 3,5 kilometrelik arterde sathi asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Civar bölgedeki çok sayıda mahallenin Elbistan’a ulaşım için kullandığı deforme olmuş stabilize yol, yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmayla tarımsal üretimin yoğunlaştığı her iki mahalleden de Elbistan merkeze ulaşım ortalama 10 kilometre kısaltılmış oldu.

İhtiyacımız Karşılandı

Nadir Mahallesi Muhtarı Yunus Kalaycı çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hem Altaş hem de Nadir mahallelerimiz tarımsal üretimle geçiniyor. Ağırlıkla pancar ve buğday üretimi yapıyoruz. Bunların sevkiyatı da bizim için çok önemli. Eski yol patika gibiydi, hiç dokunulmamıştı. En ufak yağmurda araçlarımız saplanıp kalıyordu. İhtiyaçlarımızı Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. Derhal incelediler ve yaptılar. Allah razı olsun, yolumuz ilk kez asfalta kavuştu. İşimizi kolaylaştıracak, ulaşımımızı 10 kilometre kısaltacak” diye konuştu.