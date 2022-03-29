Yeni hayatının her yıl dönümünde çocukları sevindiriyor
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 8 yıl önce annesi Cennet Güzel'in (62) verdiği böbrek ile sağlığına kavuşan Fatih Güzel (30), nakil operasyonunun her yıl dönümünde organ bağışına dikkat çekiyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.03.2022, 14:30 29.03.2022, 15:10
Andırın’da 8 yıl önce diyaliz tedavi gören fırın işçisi Fatih Güzel için doktorlar nakil yapılması gerektiğini söyledi.
Yapılan tetkiklerde annesi Cennet Güzel’in oğluna böbreğini verebileceği tespit edildi. Cennet Güzel’den alınan böbrek oğluna nakledildi. Fatih Güzel sağlığına kavuştu.
Organ bağışının önemine dikkat çekmek için her yıl nakil olduğu mart ayında etkinlik düzenleyen Fatih Güzel, bu kez annesi ile mezun olduğu Tufanpaşa İlkokulu'na gitti.
Fatih Güzel, yanında getirdiği 300 topu ikinci kattan öğrencilere attı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
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