Yeni Kent Yapı Kooperatifi'nden Açıklama

Yeni Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların herhangi bir aksama yaşanmadan yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çekildi. Son günlerde ortaya atılan iddialar ile ilgili detaylı açıklamalarında yer aldığı yazılı metin şu şekilde:

KOOPERATİF NE ZAMAN KURULDU

Yenikent Yapı kooperatifi 2017 Temmuz ayında kurulup üyelik için talep toplanmaya başlanmıştır.

2018 yılı sonuna kadar 960 adet üye kaydı yapılmıştır.

İNŞAAT FAALİYETLERİ NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR.

2018 yılı temmuz ayında inşaat faaliyetleri başlamıştır.

2017 TEMMUZ AYI İLE 2018 YILI TEMMUZ AYI ARASINDA NE YAPILMIŞTIR.

Arada geçen bir yıllık bu sürede Arazi satın alınarak arsa vasfı kazandırılmış imar planları yapılmış ve inşaat ruhsatları çıkarılmıştır.

İnşaat ruhsatları çıkarıldıktan sonra kat irtifakı ve puanlamalar oluşturularak üyelerin kredi kullanımına hazır hale getirilmiştir.

PROJE FİNANSMANIN NASIL SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Üyelere iki adet seçenek sunulmuştur.

1.Peşin ödeme

2.Kredi kullanmak

Al baraka Türk katılım Bankası ile natamam projelere mahsus, 10 yıl için aylık 0,95 fiyat farklı özel bir fon anlaşması yapılmıştır. Bu oranın anlaşıldığı tarih 2018 yazı olup bu dönem de piyasada ki konut kredisi faiz oranları aylık 1,40 dan aşağı değildi.

Bu finansman anlaşmasının özellikleri şunlardır.

· Kredi başlangıç aşamasında tahsis edildiğinden projenin biteceğini birilerinin bankaya garanti etmesi gerekmektedir. Bu projede GARANTÖR Dulkadiroğlu Belediyesine ait AKKENT firması olmuştur.

· Aynı zamanda belediye şirketinin projeye garantör olması sayesinde

Findeks ortalaması 950 olan asgari ücretli üyelere bile kredi imkanı sağlanmıştır.

· İkinci olarak Kullanılan krediler kooperatif hesabına defaeten geçmemektedir. krediler ilerlemeye paralel olarak ve piyasa faiz oranlarıyla ilişkili ,dönem dönem 36 ayı bulan taksitlerle kullanıma açılmıştır.

BELEDİYE ŞİRKETİ OLAN AKKENT NE İÇİN BU PROJENİN MÜTEAHHİTLİĞİNİ ÜSTLENMİŞTİR.

1-2018 yılında kooperatif tarafından toplanan tekliflerde işin özel sektöre ihale edildiği takdirde o zaman ki fiyatlarla üye başına en az 25,000 ile ek külfet geleceği görülmüş Sosyal belediyeciliğin gereği olarak minimum karla belediye şirketi üstlenmiştir.

2-Belediye şirketlerinin tüm harcamaları sayıştay denetimine tabii olduğu için bu projede ki harcamaların denetlenebilir alana çekilmesi amaçlanmıştır.

ÜYELER PEŞİNAT SONRASI KALAN ÖDEMELERİNİ YAPMAYA VE KREDİ KULANMAYA NE ZAMAN ÇAĞRILMIŞTIR VE BU ÇAĞRIYA İCABET NASIL OLMUŞTUR.

Üyeler 2019 yılının ocak ayı başında kredi kullanmaya ve ödemelerini yapmaya çağrılmıştır. Tüm ısrarcı davetlere mesajlara mektuplara hatta birebir telefon irtibatlarına rağmen kredi kullanma hızı istene düzeye hiçbir zaman ulaşmamıştır. Üyelerin Kredi Kullanma dönemleri ve sayıları aşağıda verilmiştir.

2019

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

48 96 98 71 97 115 57 21 12

Bu tablo 2020 yılı eylül ayına kadar devam etmektedir.

Yukarda ki kredi kullanma tablosuna göre bankanın kooperatife ödemeleri 2022 yılının haziran ayına kadar yayılmıştır.

Kredi kullanmayan diğer grup üyeler de ise

Bir kısım üye gününde ödeme yapmasına karşılık büyük bir kısmı ise ödemelerini zaman yayma çabasına girmiştir. Bunlardan tahsilat çok zor şartlarda yapılmıştır ve halen avukat zoruyla yapılmaya çalışılan üyeler vardır.

KREDİ KULLANIMINDA Kİ GECİKMELER VE TAHSİLATLARDA Kİ AKSAMALARA RAĞMEN İŞİN DEVAMI NASIL SAĞLANMIŞTIR. BU GÜNÜNDE ALINMAYAN PARALARDAN KAYNAKLI OLUŞACAK FİYAT FARKLARI NASIL TOLERE EDİLECEKTİR.

Nakit akışının bozulduğu zamanlarda özkaynak kullanarak dönem dönem piyasaya borçlanarak dönem dönem kredi kullanarak bazen yavaşlansa bile işin durmasına asla izin verilmemiştir.

Oluşacak fiyat farkları için kooperatif kurulduğu günden beri ayrılmış ve satışa konu edilmemiş 36 adet daire ve 1790 m2 ticari üniteler vardır.

Bu bağımsız bölümlerin maximum değerini bulması için projenin sonuna doğru satılması planlanmaktadır.

Mesela Sağlık tesisi karşısında bulunan dükkanların biran önce değerlenmesi için Sağlık tesisinin yapımı Sağlık müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Belediyemiz tarafın üstlenilmiş ve ihalesi yapılmıştır.

İNŞAAT NE AŞAMADADIR.

İnşaat da karkas imalat tamamen bitmiştir.

Duvar imalatı son üç bloktadır.

Çatı ve sıva imalatları 28 ve 29.bloklardadır.

Diğer tamamlayıcı unsurlar mobilya mermer Pvc elektrik ve mekanik işleri seri olarak devam etmektedir.

İlk 12 blok %98 oranda teslime hazırdır .

Akabinde sırası ile 2, ve 3, gruplar için teslim çalışmasına başlanacaktır.

HAZIR OLDUĞUNDAN BAHSETTİĞİNİZ BLOKLARDA TESLİMAT İÇİN NE BEKLENMEKTEDİR.

Bu bloklar önünde şu anda 3 alt yapı kuruluşu aynı anda çalışmaktadır.

Bu çalışmalarda takdir edersiniz ki iş makinaları ve kamyonlar kullanılmaktadır. Buda siviller için can güvenliği riski oluşturmaktadır.

Ayrıca altyapı kuruluşlarının alanda ki çalışmaları bitse bile ana şebeke ile bağlantıları yapılmadan evlerin kullanılması mümkün olmayacaktır..

ALTYAPI ÇALIŞMALARI NE AŞAMADADIR.

Tüm altyapı kuruluşları arazide özverili ve hızlı bir şekilde çalışmaktadır.

ARMADAŞ

KASKİ

AKEDAŞ

TELEKOM

SOSYAL DONATILAR NE AŞAMADADIR.

Sağlık Tesisi (belediyemiz tarafından ihalesi yapılmıştır.)

Okullar (Arsalar maliye hazinesine devredilmiş olup Yikop tarafından ihale edilmek üzeredir.)

Cami (Temel kazısı yapılmış olup yapımı bir hayırsever tarafından üstlenilmiştir.)

SON OLARAK PAZAR GÜNÜ YAPILAN TOPLANTIYA GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SİZMİ ÇAĞIRDINIZ

Asla biz çağırmadık. Daha önce de böyle toplantılar olmuştu ve hiç birinde sıkıntı olmamıştı.

Bu sefer farklı olarak,Toplantıyı organize eden arkadaşlar siyasi partileri,basın kuruluşlarını arayarak büyük bir eylem olduğundan bahsetmişler,Bu bilgiler de emniyet kaynaklarına istihbarat olarak düşmüş ve devlet kendi tedbirini almıştır.