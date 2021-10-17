Yeşilkent mahallesi millet konağı tamamlandı!
Pazarcık Belediyesi Başkanı İbrahim Yılmazcan ilçedeki tüm mahallelere Millet Konağı kazandırmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 12:25 17.10.2021, 12:56
Bu kapsamda Pazarcık Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan MahalleKonağını inceleyen Başkan Yılmazcan burada vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Pazarcık Belediyesi Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgilenen açıklama yaparak şunları söyledi.
Yeşilkent mahallesi muhtarı ise yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi.
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