Yeşilkent mahallesi millet konağı tamamlandı!

Bu kapsamda Pazarcık Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan MahalleKonağını inceleyen Başkan Yılmazcan burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Pazarcık Belediyesi Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgilenen açıklama yaparak şunları söyledi.

Yeşilkent mahallesi muhtarı ise yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi.