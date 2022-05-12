Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nın hazırlıkları tamamlandı!

13-15 Mayıs tarihleri arasında Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi spor salonunda gerçekleştirilecek Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına 1500’ün üzerinde sporcu, antrenör ve yöneticilerden oluşan şehir takımları katılım sağlayacak.

65 ilin katılım sağlayacağı şampiyona öncesi Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci, şu sözlere yer verdi.

Gemci “kentimizde ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. 1500’ün üzerinde misafir edeceğimiz sporcu, antrenör ve yönetici kafileleri Kahramanmaraş’a geldiler ve yarından itibaren 3 boyunca burada en iyi şekilde ev sahipliği yaparak onları tekrardan şehirlerine yolcu edeceğimizde eminiz” diye konuştu.