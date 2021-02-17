Yiyecek ve içecek sektöründe tedbirler esnetilecek mi?

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri olan yiyecek ve içecek sektörünün gözü kulağı bugünkü Kabine toplantısında olacak.



Koronavirüs aşı takviminin devreye girmesi, ikinci doz aşıların yapılmaya başlanması ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte sıkı tedbirlerin uygulandığı bazı sektörlerde tedbirlerin esnetilmesi beklentisi oluştu. Lokanta, restoran ve kafe ve benzeri faaliyetlerde bulunan işletmeler de belirli kurallar çerçevesinde kapılarını açmayı bekliyor.



Kabine toplantısında yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren esnafın bu yönde talepleri masada olacak.