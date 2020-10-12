Yol Tamam Definler Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapıçam’da oluşturulan Yeni Şehir Mezarlığı’nda yol çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyeleri ile alanda incelemelerde bulunmuş, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtmişti. Ekipler, bin 100 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yeni yolda asfalt serimini tamamladı.

Yeni Alan 2 Milyon Metrekare

Yaklaşık 4 bin 500 ton asfaltın kullanıldığı çalışmalar ile Yeni Şehir Mezarlığı ile Kahramanmaraş – Gaziantep yolu bağlantısı sağlanmış oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından defin hizmetlerinin de kısa süre içerisinde başlatılacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, “2 milyon metrekare alan üzerine kurulan, uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak Yeni Şehir Mezarlığı ulaşımı ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Kahramanmaraş – Gaziantep Yolu ile Şehir Mezarlığı arasındaki bin 100 metrelik arter asfaltlandı. Kısa süre içerisinde bölgeye defin yapılmaya başlanacak” ifadeleri kullanıldı.