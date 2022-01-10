Yüksek enerjili çocuklar sinemada buluştu!

Bu kapsamda çalışanları ve aileleri için sürekli etkinlikler düzenleyen Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. bu kez yüksek enerjili çocukları sinemada buluşturdu.

Akedaş Elektrik Perakende çalışanları, çocuklarıyla birlikte Arsan Sinemada “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” animasyon filmini izleyerek ailece keyifli vakit geçirdi.

Film sonrası Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. yöneticileri tarafından gönderilen hediyeler çocuklara verildi.