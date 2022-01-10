Yüksek enerjili çocuklar sinemada buluştu!
Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. birçok farkındalık programlarına bir bir imza atıyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 12:35 10.01.2022, 15:00
Bu kapsamda çalışanları ve aileleri için sürekli etkinlikler düzenleyen Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. bu kez yüksek enerjili çocukları sinemada buluşturdu.
Akedaş Elektrik Perakende çalışanları, çocuklarıyla birlikte Arsan Sinemada “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” animasyon filmini izleyerek ailece keyifli vakit geçirdi.
Film sonrası Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. yöneticileri tarafından gönderilen hediyeler çocuklara verildi.
Namaz Vakti 10 Ocak 2022
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|20
|32
|6. Gaziantep FK
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|19
|30
|8. Sivasspor
|20
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|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
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|20
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|20
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|20
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|18
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|18
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|18
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|20
|15
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|O
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|42
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|19
|39
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|19
|37
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|35
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|19
|32
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|30
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|19
|29
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|18
|27
|9. Genclerbirligi
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|26
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|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
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|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
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|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
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|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
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|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
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|34
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|18
|33
|7. M. United
|19
|31
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|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
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|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Osasuna
|20
|25
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|20
|24
|14. Celta de Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
|18. Elche
|19
|16
|19. Cádiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11