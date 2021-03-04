Zabıta ekiplerinden normalleşme denetimi

Normalleşme sürecine geçilmesiyle pandemi tedbirleri ve kontrol faaliyetlerini artıran Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim yaptı. Normal faaliyetlerine başlayan esnafları tek tek ziyaret eden zabıta ekipleri, alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Önceliğin toplum sağlığı olduğunu vurgulayan ekipler, yeniden sıkı tedbirlerle karşılaşmamak adına gerekli önlemlerin alınmasını bildirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, normalleşme sürecinin rehavet oluşturmaması adına vatandaşları ve esnafı uyardı.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemiz pandemi tedbirleri konusunda yeni bir sürece girdi. Yerinde tedbir uygulamasıyla ilimiz şuanda orta risk gurubunda yer almaktadır. Şehrimizin düşük risk gurubunda yer alması ve kısıtlamalara takılmaması adına elimizden geleni yapacağız. Bu noktada esnafımıza ve vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Pandemi sürecinden daha fazla zarar görmemek adına şuan ki tablonun daha da iyiye gitmesi gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Ben bu anlamda yeniden esnafımızı ve vatandaşlarımızı tedbirlere ve kurallara uymaya davet ediyorum.”