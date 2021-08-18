Zararlılarla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 110 personel ve 54 araçtan oluşan ilaçlama ekibi yaz aylarında artış gösteren ‘vektörle’ mücadeleye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 11:41
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde zararlılarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Toplamda 110 personel ve 54 araçtan oluşan ilaçlama ekibi mobilize olarak kentin muhtelif noktalarını ilaçlıyor.
Nemli, sıcak ortamlarda larva oluşturan ve halk sağlığını olumsuz etkileyen zararlılara karşı üreme noktaları da arama tarama faaliyetleriyle tespit edilerek çalışma yapılıyor.
Konu ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada isevatandaşların ilaçlamayla ilgili taleplerini 0344 241 12 41 numaralı telefondan bildirebileceği ifade edildi.
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