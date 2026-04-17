Kahramanmaraş’ta çevre yolu projesi hızlanıyor

Kahramanmaraş’ta uzun süredir gündemde olan Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte, proje güzergâhında bulunan taşınmazlar ve üzerindeki yapılar için acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

Kararın, yol yapım çalışmalarının hızlandırılması ve projenin planlanan takvimde tamamlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek

Proje kapsamında yapılacak kamulaştırma işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Yetkililer, çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte şehir içi trafik yükünün önemli ölçüde azalmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

3 ilde hızlı tren için de kamulaştırma kararı

Öte yandan, aynı karar kapsamında Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı için de önemli bir adım atıldı.

Projenin 1. etap olan Çorum-Havza bölümünde;

Amasya

Çorum

Samsun

illerinde yer alan taşınmazlar, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Amaç: projeleri hızlandırmak

Alınan acele kamulaştırma kararlarının temel amacı, büyük ölçekli ulaşım projelerinde yaşanan gecikmeleri önlemek ve yatırımların daha hızlı tamamlanmasını sağlamak olarak öne çıkıyor.

Kahramanmaraş özelinde ise Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanmasıyla birlikte ulaşım konforunun artırılması ve şehir içi yoğunluğun azaltılması bekleniyor.