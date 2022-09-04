Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Akdeniz Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Temiz, “örf ve adetlerimizi unutmamak için böyle bir program gerçekleştirdik.” diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise “toplum tüm kesimleriyle bir araya gelme fırsatı oluştu” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de “bu festival ilçe halkımız ve çevre illerden gelen misafirlerimizin buluşması için çok anlamlı.” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’da “çok coşkulu bir program geçirdik emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” Dedi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, andırın ’da birçok duygunun bir arada yaşandığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise ulu çınarlarla buluşmanın keyif verici olduğunu belirtti.

Yapılan röportajların ardından Bakan Yanık ve Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, gazetecilere dondurma ikram etti