Minik Miran Ali’nin hayatta kalabilmesi için acil tedaviye ihtiyaç duyuluyor, ancak tedavi masrafları yüksek olduğu için ailesi toplumun yardımını bekliyor. Babası Cuma Karasu, oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için zamanın hızla tükendiğini ve bu sürecin her geçen gün daha kritik hale geldiğini belirtti.

Miran Ali’nin tedavisi için başlatılan yardım kampanyası, Kahramanmaraş Valiliği tarafından onaylanan son kampanya izniyle yürütülüyor. Valilik kampanya izin numarası 46.2024.326 olarak duyuruldu. Bu kampanyanın, Miran Ali’nin hayatta kalabilmesi için gerekli fonların toplanması adına son fırsat olduğu vurgulandı.

Zamanın daraldığını söyleyen Cuma Karasu, oğlunun tedaviye bir an önce başlaması gerektiğini ve yardımseverlerden gelen her türlü desteğin bu kritik süreçte hayat kurtarıcı olacağını ifade etti.

Kampanyaya katkı sağlamak isteyen Vodafone ve Türk Telekom aboneleri, MIRANALI yazarak 5127’ye SMS gönderebilirler. Ayrıca, maddi destek sağlamak isteyenler aşağıdaki IBAN bilgileri üzerinden doğrudan bağış yapabilirler:

IBAN: TR18 0001 0001 9870 7341 0150 03

Hesap Sahibi: Cuma Karasu

Miran Ali için artık zamanla yarışılıyor. Karasu ailesi, bu son kampanya ile oğullarının tedaviye kavuşması için toplumun desteklerini bekliyor.