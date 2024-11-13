Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde, Kahramanmaraş’ta beklenen yağmurların henüz gelmemesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, tarlasını ekime hazırlayan çiftçileri derin bir endişeye sürüklüyor.

Toprağını mahsulle buluşturmak isteyen çiftçiler, gökyüzüne umutla bakarken, kuraklık tehdidiyle üretim sezonuna girmenin endişesini taşıyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevsimin normal yağışlarının bu dönemde gelmesinin, ekilecek ürünlerin sağlıklı bir gelişim süreci için kritik önem taşıdığını ifade etti.

Çetinkaya, "Yağmurların bir an önce toprakla buluşmasını, çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilmesini umut ediyoruz. Toprak ne yazık ki yeterince nem tutamıyor, bu da verimi olumsuz etkileyebilir,” diyerek yağışların bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı.

Kuraklık riskine dikkat çeken Çetinkaya, özellikle buğday, arpa ve bakliyat gibi kışlık mahsullerin ekim sürecinde zamanında yağış almasının hayati olduğunu belirtti. Yağmurun gelmemesi halinde, çiftçinin gübre ve sulama masraflarının da artacağına değinen Çetinkaya, “Her damla suyun kıymetli olduğu bu günlerde, verimli bir sezon için toprağımızın doğal döngüye ihtiyacı var,” diyerek endişelerini paylaştı.

Kahramanmaraşlı çiftçiler, yağmurun yağacağı umuduyla gökyüzüne bakarken, Ziraat Odası yetkilileri de su kaynaklarının doğru ve etkin kullanımına yönelik bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.