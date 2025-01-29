İstanbul’da görev yapan Kahramanmaraşlı Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Darıcan, kaldığı askeri misafirhanede ölü bulundu. 28 yaşındaki genç asker Elbistan nüfusuna kayıtlıydı. Ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da görevli Uzman Çavuş Mustafa Darıcan, askeri misafirhanede sabah saatlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan diğer personel, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, Darıcan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze Adli Tıp’a Gönderildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Darıcan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın intihar olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, detaylı soruşturma devam ediyor.