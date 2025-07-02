Kahramanmaraş iş dünyasının başarılı isimlerinden Costcast.AI kurucu ortağı Emre Balduk, Ekotürk TV ekranlarında yayınlanan “Sektörel Bakış” programına konuk oldu.

Programın sunucusu Lale Elmacıoğlu'nun gündeme dair sorularını yanıtlayan Balduk, hem teknoloji dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi hem de kurucusu olduğu Costcast.AI firması hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Tarımsal emtialarda yapay zeka etkisi üzerine çalışan Costcast. AI’nin faaliyet alanlarına değinen Balduk, dijital dönüşüm süreçlerinin işletmelere sağladığı katkılara dikkat çekti.

İş dünyasının, teknolojiyle entegre bir şekilde hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Balduk,şu ifadeleri kullandı:

"Günümüz dünyasında veriye dayalı karar alma süreçleri, şirketlerin geleceğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle teknolojiyle iç içe olmak artık bir seçenek değil, zorunluluk." ifadelerini kullandı.

Program boyunca şirketin vizyonu, yapay zekâ teknolojisinin sunduğu avantajlar ve dijitalleşmenin ekonomi üzerindeki etkileri gibi konular masaya yatırıldı.

Genç girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Emre Balduk, üretkenliğe ve inovasyona dayalı projelerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.