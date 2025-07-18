Dijital çağın hızla gelişmesiyle birlikte sosyal medya platformları, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık birçok kişi güncel gelişmeleri geleneksel medya yerine dijital mecralardan takip ediyor. Aksu Haber olarak yaptığımız araştırma ve röportajlar, Kahramanmaraşlı vatandaşların sosyal medya alışkanlıklarına ışık tuttu.

Yaptığımız saha çalışmasında, Kahramanmaraş halkına haberleri hangi sosyal medya platformları üzerinden takip ettikleri soruldu. Elde edilen verilere göre, Instagram ve Facebook bölge halkı arasında en çok tercih edilen platformlar oldu. Katılımcıların büyük çoğunluğu, günlük sosyal medya kullanımında bu iki platformun ön planda yer aldığını belirtti.

Kahramanmaraşlılar, Instagram ve Facebook üzerinden sadece sevdikleriyle iletişim kurmakla kalmıyor, aynı zamanda şehirdeki ve ülkedeki gelişmeleri de bu mecralar aracılığıyla takip ediyor.