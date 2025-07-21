Kahramanmaraş’ta Akdere Köprüsü’nde Korkutan Kaza!
Kahramanmaraş’ta Akdere Köprüsü’nde Korkutan Kaza!
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Valilik, kaymakamlıklar ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen bu program sayesinde, başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar kamu hizmetlerinde geçici süreyle görev alabilecek. TYP, özellikle çevre düzenlemesi, bakım, temizlik gibi toplum yararına işler için eleman temin etmeyi amaçlıyor.

TYP Başvuru Tarihleri Belli Oldu

TYP başvuruları 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya doğrudan İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla yapılabilecek.

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Kimler Başvurabilir?

Toplum Yararına Program’a başvurmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • 18 yaşını doldurmuş olmak

  • Emekli ve öğrenci olmamak

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı bir işte çalışmıyor olmak

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Amaç: İstihdama Geçici Destek

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, programın özellikle mevsimlik işsizlik sorununun azaltılması ve geçici gelir desteği sağlanması açısından önemli olduğu vurgulandı. Proje, işsiz bireylerin kamu hizmetlerine katılımını teşvik etmeyi ve toplumsal fayda üretmeyi hedefliyor.

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Başvurular Nereden Yapılacak?

  • Online başvuru: www.iskur.gov.tr ve e-Devlet üzerinden

  • Fiziki başvuru: Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü