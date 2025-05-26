Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu belirtilen çocuk, serinlemek için girdiği kanalda hızla akan suya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, talihsiz çocuğu sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.