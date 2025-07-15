Kahramanmaraş’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesinde bulunan Mağralı Camisi’nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle birlikte Mevlid-i Şerif okundu.

Ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar başta olmak üzere, tüm şehitler için dualar edildi.

Maneviyatın hâkim olduğu programda, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.