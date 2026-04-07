Göksun ilçesindeki mahallede gerçekleştirilen organizasyonda, Çeçen kökenli vatandaşlar tarafından 1850’li yıllarda başlatılan gelenek, mahalle halkının katkılarıyla devam ettirildi. İmece usulüyle bir araya gelen vatandaşlar, kurban bağışlarını isimsiz olarak yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar bütçeleri ölçüsünde katkı sunarken, imkânı olanların tek başına bir kurban bedelini üstlendiği belirtildi. Toplanan bağışlarla alınan kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Etkinlik, sadece bir yardım organizasyonu olmanın ötesinde, mahalle sakinlerini aynı amaç etrafında buluşturarak dayanışma ruhunu pekiştirdi. Programa katılan Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce de vatandaşlarla bir araya gelerek geleneğin önemine dikkat çekti.

Gücüksu Mahalle Muhtarı İsmail Özden ise yaptığı açıklamada, hayrat geleneğinin nesilden nesile aktarıldığını belirterek, “Bu hayrat, atalarımızdan bize kalan çok kıymetli bir miras. Yaklaşık bir buçuk asırdır aynı usulle devam ediyor. Kim ne kadar verdi bilinmez, herkes gönlünden kopanı verir. Burada önemli olan paylaşmak ve dayanışmayı sürdürmek. Allah hayır yapan herkesten razı olsun. Bu geleneği gelecek nesillere aktarmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Asırlık gelenek, mahallede dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olarak yaşatılmaya devam ediyor.