Edinilen bilgilere göre kaza, Onikişubat ilçesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Yanık Petrol Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeki üç araç çarpıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.