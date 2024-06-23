Kahramanmaraş'ta hastalıkları yüzünden ayakları şişen ve yara oluşan kadın çare bekliyor. Türkoğlu ilçesi konteyner kentte yaşayan 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Elife Karakız, bacaklarında oluşan damar damar tıkanıklığı nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor. Sürekli bacaklarının şiştiğini ve yaraların oluştuğunu söyleyen kadın tedavisi için destek bekliyor.

Kendimce ağrılarını masaj yaparak gidermeye çalışıyorum diyen Karakız Şeker hastayım ve doğru düzgün bir şey yiyemiyorum. Hastalıklar beni uyutmuyor. İki katlı evim vardı ve depremde yıkıldı. Depremden sonra da hastalıklarım daha çok arttı ve çare bulamıyoruz. ifadesini kullandı.

Hastalıkla uğraşırken depremin korkusunda unutamadım. Çamaşır makinesi çalışsa korkuyorum deprem oluyor diye. O korkuyu Bir türlü atlatamadım. Bir yandan da hastalıklarla uğraşıyorum ve ben hastalıklarıma çare bulunmasını istiyorum.