2 gün sürecek etkinlikte, konserler, sergi, su ürünleri ve balıkçılık üzerinde konferasnlar, japon balığı dağıtımı, yarışmalar ve ekmek arası balık ikramı yapılacak.

Festival öncesi 3. Geleneksel Balık Festivali Tertip Komitesi tarafından Kervanhan Tesislerinde basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Önümüzdeki hafta 3. balık festivali yapılacak. Bilindiği üzere Kahramanmaraş alabalık üretiminde Türkiye'de 1 numara, en çok kalabalık üretilen yer. Balık tüketiminin ne kadar önemli bir gıda olduğunu, çocuk gelişiminde insanların beynini gelişiminde veya sağlık açısından tüketilmesi gereken bir gıda olduğunu insanlara daha iyi anlatmak ve böyle bir farkındalık oluşturmak için bir festival yapılıyr. Aynı zamanda da bu Kahramanmaraş’ımızı tanıtımı noktasında örnek bir çalışma. Bununla ilgili bazı hazırlıklar yaptık. Bu hazırlıkları sizinle paylaşmak istedik” dedi.

Festivalin tanıtımını üstlenen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise, “3. Geleneksel balık Festivali'nin 10-11 Eylül'de yapılacak. Balık festivalinin tanıtımı için buradayız. İki gün boyunca güzel güzel etkinlik olacak ve Kahramanmaraş’ımızın bu alanda da tanıtımını, bütün dünyaya tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Herkesi festivale davet ediyorum” diye konuştu.

Son olarak söz alan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, vatandaşları 3. Geleneksel Balık Festivali’ne davet etti.