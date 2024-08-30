Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş valisi Mükkerrem Ünlüer, büyük zaferin 102. Yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende, Vali ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör Ve Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamlayarak bayramlarını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Programa Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı fırat görgel, onikişubat belediye başkanı Hanifi toptaş, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Metin Cengiz, ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.