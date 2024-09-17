Kahramanmaraş’ta neredeyse yarım asırdır Hacivat-Karagöz gölge oyunu sergileyen 65 yaşındaki sanatçının öyküsü dikkat çekiyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Hüseyin Yozgatlı, gençliğinde bir Ramazan ayında, mahallesinde izlediği gölge oyunundan esinlenerek gölge oyununu öğrendi. Merak saldı ve 1982 yılında girdiği konservatuvar bölümünü 1987 yılında tamamlayarak profesyonelce mesleğini icra etmeye başladı.

6 şubat tarihli depremlerde evi ve iş yeri yıkılınca Necip Fazıl Konteyner kente taşınarak, orada kendisini afetzede çocuklara adadı.

1.5 yıldır konteyner kentte, ondan önce de kentin sokaklarında, okullarda gölge oyunu sergileyen Yozgatlı, “Ölsem de bu çocukların kalbinde yaşayacağım için çok mutluyum” dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu