Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 85 yaşındaki Duran Manış, üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamıyor. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

500 kişilik ekip, AFAD, UMKE, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir birlikle kaybolan yaşlı adamı bulmak için seferberlik ilan etti. Yerel köylüler de arama kurtarma çalışmalarına destek vererek etkinliğe katılıyor.

Arama faaliyetleri ormanlık alanlar, göller, kanallar ve yaylalar gibi geniş bir bölgede sürdürülüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, her türlü ihtimali değerlendirerek sistematik bir çalışma yürütüyor. Ancak, şu ana kadar Duran Manış'a dair herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.