İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şazi Bey Mahallesi'nde bulunan bir kuruma ait depodan 642 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin E.G, M.O.K.C, Y.K, O.G, O.B, A.K. ve A.Y. olduğunu belirledi.

Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı, aramalarda 55 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 25 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçu" kapsamında adli işlem yapıldı.