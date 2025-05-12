İl genelinde 05-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 101 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs ile ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 26 kişi gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlar sırasında; 28,88 gram esrar, 3,45 gram metamfetamin, 58,05 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,47 gram eroin ve toplamda 1501 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, 21 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği suçüstü yapıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, trafik güvenliğini tehdit eden ve gürültü kirliliğine sebep olan 155 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 66 araca abartı egzoz kullanmaktan, 387 sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

