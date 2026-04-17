Onikişubat ilçesinde meydana gelen ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, olayın yaşandığı okulun önünde duygusal anlar yaşandı.

Vatandaşlar, yaşanan acıyı paylaşmak ve hayatını kaybedenleri anmak için okul önüne akın etti.

Okul kapısına Türk bayrağı asıldı

Saldırının ardından okul girişine ve kapısına Türk bayrağı asıldı. Bayrağı asan vatandaşlardan Yunus Emre Yüce, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk bayrağımız şehitlerimiz için. Neticede onlar da bizim şehitlerimiz sayılır. Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyorum. İnşallah yaralı olanlar da tez zamanda iyileşir."

Karanfillerle anma: “Acıları paylaşmak istedik”

Okul önüne gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenler için karanfil ve güller bıraktı.

Karanfil bırakanlardan Ali Efe Deniz, olayın hemen ardından bölgeye geldiğini belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yaşadığımız durum içler acısı, ne yaparsak yapalım gidenler geri gelmiyor, kalanlara sabır diliyorum. Benim buraya karanfil getirme amacım ise ocağına ateş düşen insanların acılarını biraz olsun dindirebilmek, onları önemsediğimizi bildirmek isteriz."

Kahramanmaraş tek yürek oldu

Saldırının ardından şehirde büyük bir dayanışma örneği sergilenirken, vatandaşlar hem hayatını kaybedenler için dua etti hem de yaralılar için iyi dileklerde bulundu.

Okul önünde oluşan bu tablo, yaşanan acının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.