Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen ahır ve samanlık yangınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Altınova Mahallesi’nde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Edinilen bilgilere göre, çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin hemen bitişikteki samanlığa da sıçradığını belirledi.

Yangına hızlı şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken, maalesef 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları ahır ve samanlık gibi yapıların çevresinde alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda bir kez daha uyardı.