Bölgeye 6 Şubat'taki depremlerin ardından gönderilen ayni yardımlar, ASYA sosyal marketleri aracılığıyla afetzedelere ulaştırılıyor.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde hizmete açılan 1500 metrekarelik çadırda, ihtiyaç sahibi depremzedelerin gıda, kıyafet, temizlik ve ev yaşam ürünleri ihtiyaçları karşılanıyor.
Kahramanmaraş'ta kurulan ASYA bünyesindeki sosyal marketlerin sorumluluğunu yürüten Büşra Yalçın, ASYA ekiplerinin depremin ilk gününden beri sahada çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.