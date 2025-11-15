Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nı Başkent Ampute Futbol Gücü kazandı.

Kupanın finalinde Başkent Ampute Futbol Gücü ile Şahinbey Belediyesi, Kahramanmaraş Merkez 1 Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Final mücadelesinin normal süresinde gol olmayınca maç, uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 9-8 üstünlük kuran Başkent Ampute Futbol Gücü, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Final maçını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan da tribünden izledi.

Federasyon başkanı Alpaslan Erkoç, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda ilk kez bir finalin hem uzatmalara hem de penaltılara taşındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hep birlikte çok güzel bir anı yaşadık. Çok mutluyum. Her zaman yanımızda olan, engelli sporlarına destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm Kahramanmaraş halkına ve belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Şampiyon Başkent Ampute Futbol Gücü'nü kutluyorum."

