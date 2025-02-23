Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, Kahramanmaraş’ta da balık bolluğu yaşanıyor. Soğuk hava koşulları, denizlerdeki balık çeşitliliğini artırırken, vatandaşlar hafta sonu balık pazarlarına akın etti.

Kahramanmaraş Balık Pazarı’nda hareketlilik dikkat çekerken, vatandaşlar taze balık almak için balık pazarının yolunu tuttu.Özellikle hamsi, istavrit ve palamut, çupra gibi balıkların tezgahlarda bolca yer alması, alıcıların yüzünü güldürdü.

Balıkçı esnafı, soğuk havaların balık bolluğuna olumlu etkisi olduğunu belirterek, vatandaşlara bu dönemde bol bol balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek olan balık, Kahramanmaraşlıların sofralarını süslemeye devam ediyor.