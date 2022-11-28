Şeyh Adil Mezarlığı’nda Rıdvan Hoca’nın Kabir Ziyaretiyle Başlayan Program, Atatürk Meydanı’nda Devam Etti.

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı’nın Okunmasıyla Başlayan Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Yanı Sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, İlçe Belediye Başkanları, Protokol Üyeleri, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri Ve Çok Sayıda Vatandaş Da Yer Aldı.

Avukat Mehmet Ali Bey’in Kaleme Aldığı Âlem-İ İslam’a Hitap Beyannamesi Okundu.

Ardından Rıdavan Hocanın O Gün Yapmış Olduğu Hutbe Konuşmasının Temsili Yapıldı.

Daha Sonra Protokol Üyeleri Ve Yüzlerce Kahramanmaraşlı, Ellerinde Türk Bayrağı’yla Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ne Yürüdü.

Tarihi Kale’de Türk Bayrağı’nın Göndere Çekilmesinin Ardından Kur’an-I Kerim Tilaveti Ve Dualar Okundu.