Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraşlı vatandaşlar, bayram namazının saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı bayram namazı vakitlerine göre, Kahramanmaraş'ta bayram namazı 06:50'de kılınacak.

Bayram Namazı Ne Zaman Kılınır?

Bayram namazı, bayramın ilk günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınır. Bu vakit, "işrak vakti" olarak da bilinir ve namazın cemaatle kılınması, İslam'da birlik ve beraberliğin bir göstergesidir.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı iki rekâttan oluşur ve şu şekilde kılınır:

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir. İlk Rekât: İmamla birlikte "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır. İlk tekbirden sonra eller bağlanır ve üç defa tekbir alınır. Her tekbirde eller kaldırılır ve bırakılır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır ve Fatiha ile bir sûre okunur. Rükû ve secdeler yapılır. İkinci Rekât: Secdelerden sonra ikinci rekâta kalkılır. Fatiha ve bir sûre okunur. Ardından üç defa tekbir alınır; her tekbirde eller kaldırılır ve bırakılır. Dördüncü tekbirle rükûya gidilir. Secdeler tamamlandıktan sonra oturulur ve tahiyyat, salavat ve dualar okunarak selam verilir.

Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun!