Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, güreşin Türkiye'nin ruhunu, tarihini ve karakterini yansıtan önemli bir değer olduğunu belirtti. Toptaş, şalvar güreşinin geleneksel spor dalları arasında ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur ise 2024 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonada 553 güreşçinin katılımıyla rekor kırıldığını ifade etti. Hopur, bu yılki şampiyonanın katılım açısından büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Vali Vekili İbrahim Şenkon, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba Güreşi Asbaşkanı Mehmet Emin Bay ile çok sayıda yetkili katıldı.

Şampiyonada başpehlivanlığı Muhammet Enes Bandırma kazanırken, İsa Gönen ikinci, Adem Uzun ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular, müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreniyle ödüllerini aldılar.

Editör: Yunus Firdevsoğlu