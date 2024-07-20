Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Farkındalık Eğitim Programı kapsamında çalışanlarına yönelik eğitimler başlattı. Bu program, afet ve acil durumlar sırasında psikososyal destek sağlamanın önemine dikkat çekmeyi ve çalışanların bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Eğitimler, İl Müdürlüğü’nün deneyimli eğitmenleri tarafından veriliyor. Program kapsamında, il genelindeki 5 farklı kuruluşta görev yapan toplam 125 personele yönelik eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerin ilk günü, 25 çalışan için gerçekleştirildi ve hem teorik bilgilerin aktarılması hem de interaktif buz kırıcı ve ısınma oyunlarıyla katılımcıların aktif katılımı sağlandı.

İlk günkü eğitimde, afet ve acil durumlar sırasında ihtiyaç duyulan psikososyal destek yöntemleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Katılımcılara, stres yönetimi, travma sonrası destek, kriz müdahalesi ve iletişim becerileri gibi konularda bilgiler verildi. Ayrıca, teorik bilginin yanı sıra, interaktif yöntemler kullanılarak, çalışanların bu bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmeleri sağlandı.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin afet ve acil durumlar sırasında toplumun ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği sağlamada büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitimlerin, personelin bu konudaki farkındalığını artırarak, daha etkili ve verimli hizmet sunmalarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Eğitim programının, önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve tüm personelin bu eğitimlerden faydalanmasının sağlanacağı belirtildi. Bu sayede, afet ve acil durumlar karşısında daha hazırlıklı ve donanımlı bir ekip oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt