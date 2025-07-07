Edinilen bilgilere göre, Y.G. idaresindeki araç, Kahramanmaraş’tan Göksun istikametine seyir halindeyken, yolun sağ tarafından karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki

M.C. isimli yayaya çarptı. Araç, yayaya ön kısmıyla çarparken, çarpmanın etkisiyle M.C. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücü ve yayaların karayolu üzerindeki kurallara azami dikkat göstermesi gerektiğini hatırlattı.