Olay, Saçaklızade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Y. ile İ.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S., yanında bulunan silahla A.Y.’ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. A.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli İ.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA