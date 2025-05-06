Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, bugün korkunç bir cinayete sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki E.B., kırsal alanda park halindeki aracının içinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olayın şokunu yaşayan bölge sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayetin ardındaki sır perdesi henüz aralanamazken, güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlikgüçleri, olayın failleri olabileceği şüphesiyle 3 farklı kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili detaylı inceleme sürdürülürken, genç yaşta vahşice hayattan koparılan E.B.'nin ölümü Kahramanmaraş'ta derin üzüntüye yol açtı. Soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.