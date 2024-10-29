Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı, tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da coşkuyla kutlandı.

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine minikler de katılarak heyecan ve sevinçlerine ortak etti.

101. yılına giren Cumhuriyet’in coşkusunu paylaşan Kahramanmaraşlı çocuklar, sevgi ve birlik mesajlarıyla şehrin her köşesine neşe saçtı.

Aksu Haber mikrofonlarına “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” diyerek duygularını paylaşan miniklerin neşeli yüzleri, bayrama olan heyecanlarını yansıttı.