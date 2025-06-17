Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilen kontrollü bina yıkımı sırasında korkutan bir olay meydana geldi. Şeyh Edipali Bulvarı üzerinde yıkımı süren ağır hasarlı bir bina, beklenmedik şekilde çöktü ve alanda çalışan bir iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Kurtarma Ekipleri Zamanla Yarışıyor

Edinilen bilgilere göre, kontrollü yıkım sırasında yaşanan ani çökme sonucu operatör göçük altında kaldı. Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörünü enkaz altından kurtarabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (26) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.