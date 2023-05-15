Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir güne uyandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Yaşanan depremlerin ardından yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nda 65 evden 50'si yıkıldı.

Afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması başlandı.

3 ev teslim edildi

Çalışmalarda ilk 3 ev tamamlanarak belirlenen hak sahiplerine verildi, ardından da diğerlerinin inşaatına geçildi.

İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmaların yoğun olarak sürdüğü belirtildi.

"65 hanenin 50 tanesi yıkılmıştı"

Yıl sonuna kadar tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi beklenen köy evleri ile ilgili bilgi veren muhtar İsmail Kırmızıer, şu ifadeleri kullandı: