Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların durumu ve soruşturma süreciyle ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Hastanesi önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, 8 öğrenci 1 öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 yaralının olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Çiftçi Bakan, okulun ikili eğitim (sabahçı ve öğlenci) verdiğini ve saldırının sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde saat 13.30 sularında gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın okulun kendi öğrencisi olduğunu açıklayan Çiftçi, "Kendisi de öğleden sonra okula devam eden, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşında bir çocuğumuz, evden getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek rastgele ateş açmıştır." dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın tüm birimlerce titizlikle sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verildiğini açıkladı.