Kahramanmaraş’ta 3 katlı evde çıkan yangın diğer ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Barbaros Mahallesi’ndeki 3 katlı evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, merdiven altındaki malzemelerde başladı. Bir müddet sonra büyüyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangın sonrası inceleme başlattı.