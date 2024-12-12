Bin bir renk, tat ve dokunun bir araya geldiği bu eşsiz etkinlik, ziyaretçilerine hem göz hem gönül şöleni sunuyor.

Yirmiikigün mahallesi kapalı pazaryerinde kurulan festival alanı, ülkenin dört bir tarafından üreticilerin ve tekstil ustalarının özenle hazırladığı stantlarla dolup taşarken, adeta el emeği göz nuru eserlerle büyülüyor.

Yöresel zenginliklerin sergilendiği festivalde ziyaretçiler hem alışveriş yapıyor hem de Anadolu’nun sıcak ruhunu iliklerinde hissediyor.

Dört mevsimin güzelliğini kucaklayan Kahramanmaraş, bu festivalle bir kez daha misafirperverliğini ve kültürel zenginliğini cömertçe sergiliyor.

Festivalin 15 Aralık’a kadar süreceğini belirten Yöresel Ürünler Ve Tekstil Festivali Organizatörü Mustafa Büyükbenli, kaçırmak istemeyenlerin şimdiden yolunu buraya düşürmesini önerdi.