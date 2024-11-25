KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle yüksek gerilim hatlarının kopup yola düşmesi sonucu Kayseri Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Ağcalı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kavşakları arasındaki yüksek gerilim hatları yola düştü.

Elektrik dağıtım şirketi personellerince hatların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda söz konusu iki kavşağın girişlerini kapsayan Kayseri Çevre Yolu çift yönlü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Çalışmaların tamamlanması sonrası yolun tekrar ulaşıma açılacağı öğrenildi.