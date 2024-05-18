Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere Millet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

Kahramanmarasta Gazze Yararina Kermes Duzenledi D5317A3

Büyükşehir’in Dekoratif Ahşap Boyama Atölyesi Piazza’da Vatandaşlarla Buluşacak Büyükşehir’in Dekoratif Ahşap Boyama Atölyesi Piazza’da Vatandaşlarla Buluşacak

Gazze'de yaşanan dramla ilgili fotoğraflarında sergilendiği etkinlikte, çocukların yüzleri boyanıp pamuk şeker ikram edildi.

Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan drama tüm dünyada olduğu gibi ilçede de sessiz kalınmadığını söyledi, Etkinliğede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmarasta Gazze Yararina Kermes Duzenledi 28Ac89C

Kaynak: Ayşe Asır