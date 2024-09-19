Depremden sonra obruğun da oluştuğu mahallede görülen bu çukurun fay kırığı nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Nurhak’a bağlı Tatlar Mahallesi, 6 Şubat 2023’teki Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde büyük hasar aldı. Mahalledeki 850 haneden 307'si yıkıldı. Mahallede, dağdan kopan kaya parçaları da bir eve hasar verdi ve yola yuvarlandı.

Depremin, mahallede yerleşim yerine yakın tarım arazisinde de obruk oluşturduğu görüldü. Depremin yaralarının sarılması amacıyla TOKİ tarafından yapımı süren köy evlerinin istinat duvarı inşası için iş makinesi, çalıştığı esnada devasa bir çukur ortaya çıktı. Çukur nedeniyle çalışmalar durduruldu. Vatandaşlarda büyük endişeye neden olan çukurun derinliği ve uzandığı nokta ise henüz belirlenemedi. Fay kırığının neden olduğu düşünülen çukurla ilgili konuşan vatandaşlar ise, “Fayın yarattığı bir çukur. Ama derinliği 100 metre var. Yukarıdan geliyor ve aşağıya doğru gidiyor” ifadelerini kullandılar.